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الإثنين، 09-10-2023 03:34 م

مدفيديف: الأسلحة التي نقلها الناتو لأوكرانيا تستخدم بنشاط في إسرائيل

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الوكيل الإخباري - أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف أن الأسلحة التي نقلها حلف الناتو لأوكرانيا، تستخدم حاليا بنشاط في إسرائيل.

وكتب مدفيديف في صفحته على "تلغرام"، اليوم الاثنين: "إن الأسلحة التي تم نقلها للنظام النازي الجديد في أوكرانيا، تستخدم بنشاط في إسرائيل".

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وحذر من أن هذه الأسلحة "مثل الأسلحة التي تركها الأمريكيون الهاربون في أفغانستان" ستستخدم بلا أي رقابة في جميع النقاط الساخنة".


وأضاف مدفيديف أنه يتوقع ظهور الصواريخ والدبابات والطائرات الغربية المتجهة إلى كييف في سوق الأسلحة السوداء، موضحا أن "السلطات الأوكرانية الفاسدة كانت ولا تزال تتاجر بكل ما تحصل عليه".


وأطلقت حركة حماس، السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.


وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

 

RT


 




 

 


 

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