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السبت، 09-09-2023 09:46 ص

زلزال المغرب.. ارتفاع الوفيات لـ632 و329 مصابا

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الوكيل الإخباري - ضرب زلزال قوي نادر المغرب، ليل الجمعة السبت، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص وإلحاق أضرار بالمباني من قرى جبال الأطلس إلى مدينة مراكش التاريخية.

وقالت وزارة الداخلية المغربية إن الزلزال خلف ورائه 632 قتيلا وإصابة 329 آخرين.

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وعرض التلفزيون المغربي مشاهد من أعقاب الزلزال، حيث بقي الكثيرون في الخارج خوفا من الهزات الارتدادية.

ووقفت عائلات قلقة في الشوارع أو متكدسة على الرصيف، وبعضها يحمل أطفالا أو بطانيات أو متعلقات أخرى.


وتسلق عمال طوارئ فوق أكوام الحجارة وبقايا الجدران المنهارة، وكادت سيارة أن تدفن تحت أنقاض مبنى منهار.


وشوهدت سلال ودلاء وملابس وسط الحجارة المتناثرة في بقايا أحد المباني.

 

سكاي نيوز عربية

 




 

 


 

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