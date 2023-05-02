الثلاثاء 02-05-2023
الوكيل الاخباري

الخصاونة يعمم بتأجيل الفعاليات الاحتفالية خلال فترة 26 أيار إلى 1 حزيران

بلدية المفرق تنفذ فتحات التفافية أمام مجمع السفريات

خدمة الترخيص المتنقل في حديقة بلدية الأزرق غدا

الجيش السوداني والدعم السريع يتفقان على هدنة 7 أيام

حوارية عن التمكين التكنولوجي للمرأة بآل البيت

الدكتورة حنين الجالودي.. مبارك

ورشة باليرموك حول مهارات البحث العلمي

الوطني لحقوق الإنسان يبحث أوجه التعاون مع وفد دبلوماسي بحريني

80% نسبة إنجاز بيت الشباب في المفرق

مجلس محافظة إربد يقر تسديد جزء من مديونية قطاع الأشغال

الثلاثاء، 02-05-2023 08:34 م

الجيش السوداني والدعم السريع يتفقان على هدنة 7 أيام

w


 الوكيل الاخباري - قالت وزارة خارجية جنوب السودان في بيان الثلاثاء: “إن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو اتفقا من حيث المبدأ على هدنة لسبعة أيام تبدأ في الرابع من مايو/ أيار”.

وجاء في البيان أن رئيس جنوب السودان سلفا كير شدّد على أهمية وقف إطلاق النار لفترة أطول وتعيين ممثلين في محادثات سلام.

وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على تعيين ممثلين للمحادثات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6450fe7d42360441e43f812d

غوتيريش يدعو إلى وقف الاعتداءات ضد الصحفيين

644a62494236046ff3463b13

الدفاع الروسية: مقتل 495 جنديا أوكرانيا ومرتزقة أجانب وإسقاط 3 مقاتلات أوكرانية

6450e9244c59b7419a777778

الجيش السوداني يعلن عن محادثات مرتقبة في السعودية لبحث هدنة ويكشف موقفه من لقاء حميدتي

703104_o

البرلمان العربي يشيد بالدور التنويري للصحافة العربية

download

السودان.. قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة "ميغ" للجيش

6450efc84236042ef577b52c

مقتل وزير على يد حارسه الشخصي في أوغندا

أخبار متعلقة
ر

الصحة السودانية: 512 قتيلاً و4193 جريح حصيلة القتال

643d0f274236046bff6e798f

قوات الدعم السريع تقول إنها اقتحمت منزل البرهان

thumbs_b_c_275b44f2297074da6bf8a7b5fdbf813c

تشاد تغلق حدودها مع السودان

643b395f4c59b73e0e70f0e6

واشنطن تشدد على ضرورة إنهاء القتال بالسودان دون شروط مسبقة

643b71344236045f350c971d

مسؤول بالجيش السوداني : المعارك قد تستغرق أياما لهزيمة الدعم السريع بالولايات

م

مجلس الأمن الدولي يدعو أطراف النزاع في السودان لوقف فوري لإطلاق النار