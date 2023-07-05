الجيش اللبناني يتصدى لآلية إسرائيلية حاولت خرق الخط الأزرق

الوكيل الإخباري- أفادت قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني بأن الجيش اللبناني تصدى لجرافة إسرائيلية كانت تعمل على تجريف التربة خارج السياج التقني وتحاول خرق الخط الأزرق عند الحدود.

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وقال مراسل المنار في تغريدة عبر "تويتر"، إن "الجيش اللبناني تصدى لجرافة إسرائيلية معادية كانت تعمل على تجريف التربة خارج السياج التقني وتحاول خرق الخط الأزرق عند حدود بلدة ميس الجبل".

يأتي ذلك، بعد يومين من إعادة "حزب الله" إحدى الخيام التي أقامها في مزارع شبعا إلى الأراضي اللبنانية، وفق الإعلام الإسرائيلي.



وكانت إسرائيل وجهت شكوى إلى الأمم المتحدة، محذرة من أنها ستستخدم القوة العسكرية لإخلاء موقعين، قالت إن "حزب الله" اللبناني أقامهما "داخل الأراضي الإسرائيلية".

روسيا اليوم



