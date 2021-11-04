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الخميس، 04-11-2021 02:11 م

الجيش المصري يتحرك تجاه مدمني المخدرات

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الوكيل الإخباري-أعلنت القوات المسلحة المصرية افتتاح فرع جديد ‏لخدمات الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمستشفى العسكرى للطب النفسي.

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‏ووفقا لبيان الجيش المصري سيعمل الخط الجديد على تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا مع مراعاة السرية التامة للمرضى.
وأكد الجيش المصري على دعم القوات المسلحة لجهود مكافحة وعلاج الإدمان وأن هذا المركز هو ثمرة ‏الجهود المشتركة بين القوات المسلحة ووزارة التضامن الإجتماعي.
‏وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج أنه تم حتى ‏الآن علاج حوالي (15 ألف) مريض بمستشفيات القوات المسلحة الشريكة مع الصندوق في تحقيق ‏النجاحات المتتالية في ذلك المجال.


‏وأوضحت أن البيانات التحليلية للخط الساخن لعلاج الإدمان تشير إلى أن المستشفيات العسكرية ‏تحقق أفضل النتائج العلاجية بدءا من استكمال البرنامج العلاجي ومتابعة المرضى وصولا إلى ‏مرحلة التعافي.


ويحاول الجيش المصري المساعدة في بعض الأعمال المدنية الخاصة بالمصريين ، من خلال توفير الرعاية الصحية لبعض الأشخاص، وذلك انطلاقا من دوره في مساعدة المجتمع على مكافحة كافة أنواع الجريمة الناتجة عن تناول المخدرات.

 

روسيا اليوم

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