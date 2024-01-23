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جيش الاحتلال يعلن مقتل 10 ضباط جنوب قطاع غزة

الثلاثاء، 23-01-2024 08:11 ص

نيوزيلندا تعتزم إرسال فريق دفاعي لدعم الأمن في البحر الأحمر

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الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون اليوم الثلاثاء إن بلاده سترسل فريق دفاع مكونا من ستة أعضاء إلى منطقة الشرق الأوسط في إطار تحالف دولي لدعم الأمن البحري في البحر الأحمر.

واضاف لوكسون خلال مؤتمر صحفي "هجمات الحوثيين ضد حركة الشحن التجاري والبحري غير قانونية وغير مقبولة وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل كبير".

وتابع "إرسال هذا الفريق... هو استمرار لتاريخ نيوزيلندا الطويل في الدفاع عن حرية الملاحة في الشرق الأوسط وفي المناطق الأكثر قربا منها".

وقالت البنتاجون إن قوات أمريكية وبريطانية نفذت جولة جديدة من الضربات يوم الاثنين استهدفت موقع تخزين تحت الأرض تابعا للحوثيين بالإضافة إلى قدرات صاروخية واستطلاعية.

وتتسبب هجمات الحوثيين في تعطيل الشحن العالمي وتثير مخاوف من التضخم العالمي.

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واعلنت جماعة الحوثيين مسبقاً بأنها تستهدف السفن المتجهة الى اسرائيل عبر باب المندب  على اختلاف جنسياتها لتقف الى جانب الشعب الفلسطيني في الحرب المستعرة التي تشنها قوات الاحتلال على غزة منذ 7 اكتوبر . 

 




 

 


 

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