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الخميس، 21-04-2022 10:36 ص

الحوثيون يعلنون عن الإفراج عن سفينة وقود إسعافية كان يحتجزها التحالف العربي

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الوكيل الإخباري-أعلنت شركة النفط اليمنية في صنعاء أن التحالف العربي أفرج عن سفينة الوقود "هارفست" الإسعافية.

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وقال المتحدث الرسمي للشركة عصام المتوكل أن "تحالف العدوان ما يزال يمارس سياسة التقطير في الإفراج عن سفن الوقود، حيث أفرج اليوم عن سفينة الديزل الإسعافية "هارفيست" بينما ما تزال سفينة ‎الديزل الإسعافية "ديتونا" محتجزة منذ 15 يوما".


وأكد المتوكل أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية يزيد من معاناة أبناء الشعب اليمني ويرفع من غرامات التأخير.

 

روسيا اليوم

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