الأحد 18-06-2023
الوكيل الاخباري

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الحبس لـ 3 أشهر وغرامة 100 دينار بحق من يقود المركبة بسرعة عالية

تغليظ عقوبة مخالفة استخدام الهاتف لتكون 50 ديناراً والتدخين أثناء القيادة 10 دنانير

دول تعلن الخميس 29 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك - أسماء

تعرّف على الحالات التي يُمنع فيها اسقاط الحقّ الشخصي في مُعدل قانون السير

العموش مديرا عاما للأراضي والمساحة

الامانة تُعلن استقبال طلبات الحصول على حظائر الاضاحي

إحالة 7 محافظين في الداخلية إلى التقاعد - أسماء

إقرار معدل السير .. 50 دينار عقوبة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة رسمية إلى إسبانيا

الأحد، 18-06-2023 03:57 م

الخارجية التونسية تدين اقتحام مقر إقامة سفيرها لدى الخرطوم

648ef9754c59b7462575186e


الوكيل الاخباري- دانت وزارة الخارجية التونسية اليوم الأحد، اقتحام مجموعات مسلحة مقر إقامة السفير التونسي بالخرطوم، داعية إلى محاسبة الجناة.

اضافة اعلان

 

وقالت الخارجية في بيان إن "تونس تدين بشدة إقدام مجموعات مسلحة على اقتحام مقر إقامة سفير الجمهورية التونسية بالخرطوم ونهب ممتلكاته والعبث بمحتوياته، في خرق جسيم لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وتعد صارخ على حرمة مقرات البعثات الدبلوماسية".

وأضاف البيان و"إذ تدعو تونس إلى تتبع الجناة ومحاسبتهم، فإنها تجدد التأكيد على موقفها الثابت الداعي إلى ضبط النفس والوقف الفوري للاقتتال وتغليب المصلحة العليا للشعب السوداني الشقيق".

وأعربت الخارجية التونسية "عن دعمها الكامل لكافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتثبيت الهدنة والعودة إلى الحوار للخروج من الأزمة".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
648f03cd42360419b7101323

أردوغان يهنئ الآباء بعيدهم

image (43)

دول تعلن الخميس 29 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك - أسماء

648c53fb423604145f3572dd

روسيا تصنع كاسحات ألغام بحرية جديدة

image - 2023-06-18T145138.584

رئيس صربيا يحدد شروط بدء المفاوضات مع بريشتينا

5d8a3efb4236043de242d133

لافروف يعلق على قرار ألمانيا اعتبار روسيا التهديد الرئيس لها

1048676451_0_195_2949_1853_1920x0_80_0_0_d4c91d5ba11f382575e64027c3585c97

بيسكوف ردا على دعوات لقتل الروس: سنعاقب كل من يقوم بذلك

أخبار متعلقة
السودان

مقتل 4 مدنيين سودانيين وتدمير 4 منازل جراء قصف مدفعي في الخرطوم

648861504c59b77c1a21c271

بيان لنقابة الصحفيين السودانيين

_129394879_sudan1

مقتل 18 مدنيا في السودان مع تواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش والدعم السريع

168645856264053500

السودان: تجدد الاشتباكات بعد أقل من ساعة على انتهاء الهدنة

6481c13a4c59b704a45aa6fd (2)

الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفير تونس لدى سوريا

articles_16749_711252591978254_1x

الأمم المتحدة: الجوع يفتك بـ 70 طفلا بدار أيتام سودانية