الخارجية التونسية تدين اقتحام مقر إقامة سفيرها لدى الخرطوم

الوكيل الاخباري- دانت وزارة الخارجية التونسية اليوم الأحد، اقتحام مجموعات مسلحة مقر إقامة السفير التونسي بالخرطوم، داعية إلى محاسبة الجناة.

اضافة اعلان

وقالت الخارجية في بيان إن "تونس تدين بشدة إقدام مجموعات مسلحة على اقتحام مقر إقامة سفير الجمهورية التونسية بالخرطوم ونهب ممتلكاته والعبث بمحتوياته، في خرق جسيم لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وتعد صارخ على حرمة مقرات البعثات الدبلوماسية".



وأضاف البيان و"إذ تدعو تونس إلى تتبع الجناة ومحاسبتهم، فإنها تجدد التأكيد على موقفها الثابت الداعي إلى ضبط النفس والوقف الفوري للاقتتال وتغليب المصلحة العليا للشعب السوداني الشقيق".



وأعربت الخارجية التونسية "عن دعمها الكامل لكافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتثبيت الهدنة والعودة إلى الحوار للخروج من الأزمة".

روسيا اليوم