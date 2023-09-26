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الثلاثاء، 26-09-2023 03:12 م

الخارجية التونسية: نعتزم تطوير العلاقات مع روسيا في كافة المجالات

العلم-التونسي


الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية التونسية عن استعدادها لتطوير العلاقات مع روسيا في كافة المجالات، وأكدت على تواصل الاتصالات الثنائية على مستوى رفيع.

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صرح بذلك وزير الخارجية التونسي نبيل عمار في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء في موسكو، حيث تابع الوزير أن تونس وروسيا دائما ما "حافظتا على مستوى جيد من العلاقات في مجموعة واسعة من الخطط، سواء في مجال الثقافة أو في المجال الإنساني، وهذا أيضا مهم بالنسبة لنا. روسيا شريك مهم لنا".


من جانبه صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن تونس في مقدمة الدول التي تتعاون معها روسيا في إفريقيا، حيث بلغ مستوى التبادل التجاري مع تونس خلال 6 أشهر من العام الجاري 1.2 مليار دولار.


وأكد عمار أن "كل مجالات التعاون مفتوحة" وأضاف: "نحن نتعاون في جميع المجالات ولا توجد استثناءات أو عوائق أمامنا للمضي قدما".


وشدد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار على أن هذه الزيارة سوف تكون تربة خصبة للتحضير للجان الثنائية للتعاون بين البلدين، وأكد حفاظ تونس على العلاقات مع جميع الدول، وتقديرها الخاص لروسيا لما يلمسه من احترام روسيا لرموز وتاريخ تونس.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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