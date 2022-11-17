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الخميس، 17-11-2022 06:49 م

الخارجية الروسية توصي الروس بعدم السفر إلى تشاد إلا لضرورة قصوى

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الوكيل الاخباري- أوصت وزارة الخارجية الروسية المواطنين بالامتناع عن السفر إلى جمهورية تشاد، حتى عودة الأوضاع إلى طبيعتها هناك.

وقال نائب مدير إدارة الإعلام بالخارجية الروسية إيفان نيتشايف: "توصي الخارجية الروسية بالامتناع عن السفر دون ضرورة قصوى إلى جمهورية تشاد، حتى تطبيع الوضع بشكل كامل هناك".

وأعربت الخارجية الروسية عن أملها في أن تتمكّن السلطات التي تم تشكيلها حديثا في تشاد من اجتياز مرحلة الإصلاح بنجاح، وحل كافة المشاكل المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومواجهة التهديد الإرهابي فضلا عن ضمان عودة الصيغة الدستورية للحكومة.

وعبّرت الخارجية الروسية عن أنه "من أجل تحقيق هذه الأهداف، من الضروري تقديم المساعدة للقيادة التشادية".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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