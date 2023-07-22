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السبت، 22-07-2023 09:11 ص

الخارجية السودانية تشترط إخلاء المرافق العامة للقبول بهدنة جديدة

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الوكيل الاخباري - اشترط وزير الخارجية السوداني علي الصادق، للقبول بهدنة جديدة مع قوات "الدعم السريع"، التزام الأخيرة بإخلاء المرافق العامة والخروج من بيوت المواطنين.

وقال الصادق إن "المعلومات التي يتم تداولها بشأن احتمالات التوصل إلى هدنة في مسار مفاوضات جدة (السعودية)، غير دقيقة ولا تعكس واقع الحال".

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء السودانية، "وذلك لأن المفاوضات غير المباشرة لم تستأنف أعمالها بصورة جدية بعد".

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