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الخميس، 25-01-2024 03:43 م

الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني خسر 925 جنديا و91 طائرة مسيرة خلال يوم

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الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس بأن خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي تضمنت نحو 925 جنديا وعددا كبيرا من المعدات العسكرية، بينها 91 طائرة بدون طيار.

جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز نقاطه:

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- صد 4 هجمات على محور كوبيانسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية هناك نحو 40 عسكريا.


- صد هجومين على محور كراسني ليمان، وخسائر العدو تشمل نحو 270 عسكريا ودبابتين.


- على محور دونيتسك، حسنت القوات الروسية مواقعها على خط المواجهة، وصدت 3 هجمات للعدو، الذي خسر نحو 310 جنود وعددا من قطع المعدات العسكرية، بينها 4 دبابات وراجمة صواريخ أمريكية الصنع M270.


- بلغت الخسائر الأوكرانية على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه نحو 130 عسكريا في كل منهما، إضافة إلى 45 جنديا على محور خيرسون.


- إصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 109 مناطق.


- إسقاط 4 صواريخ من نظام HIMARS وصاروخ تكتيكي من طراز "توتشكا-أو"، وتدمير 91 طائرة بدون طيار أوكرانية.

 

RT

 




 

 


 

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