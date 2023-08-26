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السبت، 26-08-2023 04:40 م

الدفاع الروسية: القضاء على نحو 690 جنديا أوكرانيا خلال يوم

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها تصدت بنجاح للهجمات الأوكرانية على محاور القتال الرئيسية خلال اليوم الماضي وقضت على ما مجموعه نحو 690 جنديا للعدو.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في التقرير اليومي للدفاع الروسية:

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على محور كوبيانسك، خاضت القوات الروسية عمليات نشطة، تمكنت من خلالها تحسين مواقعها على الخط الأمامي، فيما صدت 5 هجمات أوكرانية على هذا المحور وبلغت خسائر العدو نحو 50 جنديا.


صد 3 هجمات أوكرانية في منطقة قرية رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه ومقتل ما يصل إلى 115 جنديا أوكرانيا على محور زابوروجيه.


صد هجومين للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان وخسائر العدو تبلغ 60 جنديا.


صد 6 هجمات للعدو على محور دونيتسك والقوات الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 225 جنديا.


صد هجومين للوحدات الأوكرانية في منطقة قرية ستارومايورسكويه على محور جنوب دونيتسك ومقتل نحو 200 جندي للعدو.


تحييد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة قرية أوروجاينزيه في دونيتسك.


اعتراض 12 صاروخا من نظام HIMARS وتدمير 37 طائرة بدون طيار أوكرانية
المصدر: وزارة الدفاع الروسية.

 

RT

 




 

 


 

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