السبت 10-12-2022
الوكيل الاخباري

العيسوي يسلم مساكن لأسر عفيفة ويفتتح مشاريع مبادرات ملكية

ضبط سارق محل قهوة في سحاب

إقامة حفل جوائز نوبل في ستوكهولم

شرطة الاحتلال تعتقل عاملين من الخليل

الطباع يثمن المشاركة الأردنية بأعمال القمة العربية الصينية

نسب الاقتراع في انتخابات غرف التجارة بالمفرق والرصيفة والطفيلة- تفاصيل

15% نسبة الاقتراع في غرفة تجارة العقبة حتى 12 ظهرا

%17 نسبة الاقتراع في انتخابات غرف التجارة حتى الواحدة ظهرا

31 % نسبة الاقتراع بانتخابات غرفة تجارة مأدبا

43.5% نسبة الاقتراع لغرفة تجارة معان

السبت، 10-12-2022 02:22 م

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تتكبد خسائر كبيرة وتتراجع في عدة محاور

639467984c59b7464b6d2300


الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح خلال اليوم الماضي، وأجبرت على ترك مواقعها في عدد من المناطق.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن العمليات الهجومية للقوات الروسية مستمرة في اتجاه كراسنو - ليمان، مضيفة أن القوات الأوكرانية تراجعت في حين سيطرت القوات الروسية على خطوط مهمة.

كذلك أحبطت القوات الروسية هجومين حاولت القوات الأوكرانية تنفيذهما، وتم القضاء على نحو 60 جنديا بينهم مرتزقة أجانب.

وفي اتجاه كوبيانسك أسفرت العمليات الهجومية للقوات الروسية عن مقتل أكثر من 30 عسكريا أوكرانيا.

وفي محور دونيتسك، قالت وزارة الدفاع إن الوحدات الروسية واصلت عملياتها الهجومية، وأجبرت القوات الأوكرانية على التراجع وترك نقاط تمركزها المحصنة، بعد تكبيدها خسائر وقتل أكثر من 50 جنديا أوكرانيا.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3315dddad50e00194551342652eacf55

إقامة حفل جوائز نوبل في ستوكهولم

63945ddf42360445742aade0

لاتفيا تعتقل شخصا بتهمة توصيل قنوات تلفزيونية ناطقة بالروسية

639447e64c59b7477165d5dc

البنتاغون يمنح أوكرانيا الضوء الأخضر لشن ضربات داخل روسيا

او

أوباما يدعو لعالم خال من الأسلحة النووية من أجل الأجيال المقبلة

639436ad42360445742aadae

صحيفة: أهداف زيلينسكي لم تعد تتماشى مع أهداف واشنطن

0000

الصين: الانتهاء من تجهيز أكبر تلسكوب شمسي في العالم

أخبار متعلقة
625802414c59b715a535d1dd

روسيا تختبر أسلحة سفينة صاروخية جديدة

56b08e8ec3618880748b45ba

الجيش الروسي يستلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35 إس"

image - 2022-11-30T151118.136

موسكو: الدوريات الجوية الصينية الروسية ليست موجهة ضد دول ثالثة

6380c0a04c59b77784279a28

روسيا تختبر سفينة حربية مجهزة بصواريخ كاليبر

63820c2e4c59b772274cd9dd

تحرير 9 جنود روس من الأسر الأوكراني

637e0f4f4236040eaa04090b (1)

الدفاع الروسية: نحن نتعاون مع أكثر من 100 دولة ومن المستحيل عزلنا