الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تتكبد خسائر كبيرة وتتراجع في عدة محاور

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح خلال اليوم الماضي، وأجبرت على ترك مواقعها في عدد من المناطق.



وقالت وزارة الدفاع في بيان إن العمليات الهجومية للقوات الروسية مستمرة في اتجاه كراسنو - ليمان، مضيفة أن القوات الأوكرانية تراجعت في حين سيطرت القوات الروسية على خطوط مهمة.



كذلك أحبطت القوات الروسية هجومين حاولت القوات الأوكرانية تنفيذهما، وتم القضاء على نحو 60 جنديا بينهم مرتزقة أجانب.



وفي اتجاه كوبيانسك أسفرت العمليات الهجومية للقوات الروسية عن مقتل أكثر من 30 عسكريا أوكرانيا.



وفي محور دونيتسك، قالت وزارة الدفاع إن الوحدات الروسية واصلت عملياتها الهجومية، وأجبرت القوات الأوكرانية على التراجع وترك نقاط تمركزها المحصنة، بعد تكبيدها خسائر وقتل أكثر من 50 جنديا أوكرانيا.

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روسيا اليوم