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الأحد، 20-08-2023 04:20 م

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 مسيرات في مقاطعة بيلغورد

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أحبطت هجوما إرهابيا شنته قوات كييف بثلاث مسيرات ظهر اليوم الأحد في مقاطعة بيلغورد جنوب غربي روسيا.

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وجاء في بيان الوزارة، "في حوالي الساعة 14:00، و14:30 بتوقيت موسكو، تم إحباط هجوم إرهابي شنه نظام كييف بـ3 طائرات بدون طيار استهدفت مقاطعة بيلغورد، دون أن يسفر الاعتداء عن إصابات أو أضرار". 


وأسقطت الدفاعات الروسية في مقاطعة روستوف على الدون جنوب غربي روسيا في وقت سابق اليوم الأحد، ثلاث مسيرات انتحارية استهدفت المقاطعة، دون أن يسفر الاعتداء عن إصابات.


كما تعرضت مدينة كورسك جنوب غربي روسيا اليوم لهجوم مسيرة أوكرانية، اصطدمت بسطح محطة السكك الحديدية في المدينة ما أسفر عن اندلاع حريق وإصابة 5 أشخاص بجروح طفيفة بسبب شظايا زجاج النوافذ.


والليلة الماضية أسقطت الدفاعات الروسية مسيرة أوكرانية استهدفت موسكو.

 

RT

 




 

 


 

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