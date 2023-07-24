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الإثنين، 24-07-2023 01:03 م

مدفيديف يحث وزارة الدفاع على ضرب أهداف غير متوقعة في أوكرانيا

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الوكيل الإخباري- حث دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي وزارة الدفاع على ضرب أهداف غير متوقعة في أوكرانيا، ردا على استهداف قوات كييف المواقع المدنية في روسيا.

وأضاف نظرا لفشل هجومهم المضاد، "يلجأ أوغاد بانديرا وبشكل متزايد إلى شن ضربات دنيئة ضد أهداف سلمية ومدنية. أتباع بانديرا يختارون بشكل متزايد أهدافا سلمية لهجماتهم الحقيرة، ويجب على الجميع أن يكونوا مستعدين لذلك".

وأضاف: "العديد منهم سعداء كثيرا بذلك، كما أن درجة السخط في المجتمع الأوكراني آخذة في الازدياد، حيث جزء من السكان وعلى الرغم من خوفهم، لم ينسوا بعد كيف يفكرون، فيما الرعاة الغربيون يبدون نفاد صبرهم" من نظام كييف الذي خيّب آمالهم ولم ينجح في هجومه المضاد.

وشدد مدفيديف على "ضرورة اختيار أهداف غير عادية للضربات الروسية، لا تقتصر فقط على مواقع التخزين ومراكز الطاقة ومحطات الوقود، بل تشمل أيضا أماكن أخرى لا يتوقعونها بما يحدث تداعيات وتأثيرا كبيرا للغاية عليهم".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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