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الخميس، 18-03-2021 11:18 ص

في منطقة وقف التصعيد

الدفاع الروسية: 36 عملية قصف من قبل مسلحي النصرة بسوريا

دفاع
من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن رصده 36 عملية قصف من قبل مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في منطقة وقف التصعيد شمال غربي سوريا خلال اليوم الأخير.

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وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري ألكسندر كاربوف في بيان له يوم الأربعاء، إنه تم رصد 15 عملية قصف في محافظة إدلب و12 في محافظة اللاذقية و6 في حماة و3 في حلب.

وفي وقت سابق، أشار المركز الورسي للمصالحة إلى أن مسلحي "هيئة تحرير الشام" يحضرون لاستفزازات باستخدام أسلحة كيميائية في منطقة إدلب لوقف التصعيد واتهام القوات الحكومية السورية بذلك.


وذكر المركز الروسي الأسبوع الماضي أن عدد النازحين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم بلغ أكثر من 650 ألفا منذ 18 يوليو عام 2018.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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