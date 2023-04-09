الأحد 09-04-2023
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الأحد، 09-04-2023 12:04 م

الدفاع السورية تعلن اختراق حسابها الرسمي عبر تطبيق تلغرام

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الوكيل الإخباري- أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بتعرض أحد حسابات وزارة الدفاع السورية عبر تطبيق "تلغرام"، للاختراق.

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وأوضحت الوكالة نقلا عن وزارة الدفاع السورية، أنه تم إلغاء الحساب المذكور، كما تم إيقاف جميع الحسابات والقنوات الأخرى الخاصة بالوزارة على تطبيق "تلغرام".

وطالبت الوزارة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر في التعاطي مع أية حسابات مزيفة عبر "تلغرام"، أو أية تطبيقات أخرى يمكن أن تنتحل صفة الارتباط بوزارة الدفاع.

وأضاف بيان وزارة الدفاع السورية، "نؤكد أن المصادر الإعلامية الرسمية لوزارة الدفاع على شبكة الانترنت موجودة على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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