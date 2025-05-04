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تحليق مروحية عسكرية يتسبب بإلغاء هبوط طائرتين في واشنطن

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 04-05-2025 11:27 ص
الوكيل الإخباري-  قال وزير النقل الأميركي شون دافي إنه أمر "غير مقبول" أن تضطر طائرتان تجاريتان إلى إلغاء الهبوط بمطار في واشنطن هذا الأسبوع بسبب تحليق مروحية من طراز بلاك هوك تابعة للجيش كانت متجهة إلى وزارة الدفاع "البنتاغون".اضافة اعلان


وبالإضافة إلى تحقيق المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الاتحادية في ما حدث يوم الخميس، قال دافي إنه يعتزم مخاطبة وزارة الدفاع لتحديد سبب "تجاهل" القواعد.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل إن الواقعة في مطار رونالد ريغان واشنطن الوطني شملت طائرة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" من طراز "إيرباص A319"، وطائرة تابعة لشركة "ريبابليك إيروايز" من طراز "إمبراير E170"، وفق وكالة "أسوشيتد برس".


وقد طلبت مراقبة الحركة الجوية من الطائرتين القيام بالدوران حول المطار بسبب المروحية.

وقال دافي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "السلامة يجب أن تأتي دائماً أولاً. لقد فقدنا مؤخراً 67 شخصاً! يجب أن تتوقف رحلات المروحيات للشخصيات المهمة أو الطلعات التدريبية غير الضرورية في المجال الجوي المزدحم لمطار رونالد ريغان المكتظ بالمدنيين. عليهم أن يستقلوا سيارة أجرة أو أوبر – بالإضافة إلى أن معظم الشخصيات المهمة لديهم خدمة سيارات سوداء".

يُذكر أن إلغاء الهبوط يوم الخميس جاء بعد وقوع حادث تصادم دموي في الجو في يناير/ كانون الثاني الماضي بين طائرة ركاب ومروحية عسكرية في واشنطن، مما أسفر عن مقتل 67 شخصاً.

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