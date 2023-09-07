الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير بندر



الوكيل الاخباري - صدر عن الديوان الملكي السعودي اليوم البيان التالي:



" بيان من الديوان الملكي "



انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير / بندر بن سعود بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الخميس الموافق 22 / 2 / 1445 هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.



تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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