الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير بندر

الوكيل الاخباري - صدر عن الديوان الملكي السعودي اليوم البيان التالي:
" بيان من الديوان الملكي "
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير / بندر بن سعود بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الخميس الموافق 22 / 2 / 1445 هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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