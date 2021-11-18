الخميس 18-11-2021
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الخميس، 18-11-2021 03:23 م

الرئاسة الجزائرية تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

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الوكيل الإخباري-أطلقت رئاسة الجمهورية الجزائرية، موقعها الإلكتروني الجديد، الذي يتيح للزوار تتبع نشاطات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

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وسينشر الموقع الإلكتروني، نشاطات الرئاسة، إضافة إلى معلومات تتعلق بتاريخ الجزائر العريق.


وتضمن الموقع الإلكتروني، اللقاءات والحوارات وصلاحيات رئيس الجمهورية والهيئات الاستشارية. إضافة إلى خطابات الرئيس الجزائري.


كما تطرقت الرئاسة بالموقع الإلكتروني، إلى السيرة الذاتية، لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.


موقع رئاسة الجمهورية الجزائرية

 

روسيا اليوم

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