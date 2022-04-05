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الثلاثاء، 05-04-2022 10:50 ص

الرئيس الأوكراني :ما لا يقل عن 300 مدني قتلوا في بوتشا

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الوكيل الإخباري-فيما تحشد كييف الدعم الدولي من أجل إجراء تحقيق فيما حدث في مدينة بوتشا الواقعة شمال غربي العاصمة، وسط تبادل الاتهامات بين أوكرانيا وروسيا وتحميل للمسؤوليات عن الجرائم التي ارتكبت فيها، أعلن الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي في كلمة مصورة له في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 300 مدني قتلوا في بوتشا، حيث عُثر على مقابر جماعية وجثث بعد أن استعادت القوات الأوكرانية البلدة من القوات الروسية.

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ومعلنا أنه سيلقي كلمة في وقت لاحق اليوم أمام مجلس الأمن، توقع زيلينسكي أن يكون عدد الضحايا في بورودينكا (تقع على بعد 25 كيلومترا غرب بوتشا) وبلدات أخرى أعلى من ذلك أيضا.


كما شدد على أنه من مصلحة بلاده فتح تحقيق دولي في مقتل مدنيين خلال النزاع على أيدي القوات الروسية. وقال "أود أن أؤكد أننا مهتمون بتحقيق أكثر اكتمالا وشفافية، والذي ستُعرف نتائجه وتُوضّح للمجتمع الدولي بأسره".

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