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الإثنين، 23-01-2023 04:56 م

الرئيس الإيراني يستقبل رئيس مجلس الدوما الروسي

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الوكيل الاخباري- بحث رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تنمية العلاقات بين البلدين، وأكد الجانبان دعم البلدين لإقامة نظام عالمي عادل وضمان الأمن العالمي

وجاء في بيان منشور: "في 23  يناير، التقى رئيس دوما الدولة، فياتشيسلاف فولودين، ورئيس جمهورية إيران الإسلامية، إبراهيم رئيسي، في طهران. ونقل فياتشيسلاف فولودين له تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتمنياته الحارة له. وبحث الجانبان تنمية العلاقات بين البلدين".

وأشار فولودين إلى أن روسيا وإيران تدعمان إقامة نظام عالمي عادل وضمان الأمن العالمي. إذ لا يمكن مواجهة دكتاتورية الغرب إلا من خلال حرية التنمية للبلدان والشعوب "الدكتاتورية الغربية لا يمكن إلا أن تعارض حرية تنمية الدول والشعوب. وفي هذا الصدد، فإن الحفاظ على السيادة والاستقلال لهما أهمية رئيسية بالنسبة للدولتين".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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