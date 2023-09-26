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الثلاثاء، 26-09-2023 09:03 ص

الرئيس البرازيلي يخضع لجراحة في الفخذ

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الوكيل الإخباري - من المقرر أن يخضع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لعملية جراحية يوم الجمعة المقبل لحل مشكلة مزمنة في الفخذ.

ووفقا لأمانة الاتصالات التابعة للرئاسة، سيتم إجراء الجراحة من قبل الفريق الذي يساعد الرئيس، التابع لمستشفى سيريو ليبانيس في ساو باولو.

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ويعاني لولا /77 عاما/ من هشاشة العظام في رأس الفخذ، والذي ينطوي على تآكل الغضروف الذي يغطي المفاصل. والعملية التي سيخضع لها ستستبدل المفصل المصاب.


وبعد إجراء الجراحة، من المقرر أن يباشر مهام منصبه من مقر إقامته لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا.


وقال الرئيس علنا في عدة مناسبات إنه يشعر بألم في فخذه نتيجة لمشكلة في رأس عظم الفخذ.

 

البيان

 




 

 


 

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