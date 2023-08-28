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الإثنين، 28-08-2023 12:27 م

تدمير مسيرتين أوكرانيتين فوق القرم

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط طائرتين بدون طيار أوكرانيتين فوق أراضي شبه جزيرة القرم صباح اليوم الاثنين.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه في حوالي الساعة 10.30 صباح اليوم الاثنين، "تم إحباط محاولة جديدة قام بها نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرتين بدون طيار على أهداف في الأراضي الروسية".

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وأوضح البيان أن وسائط الدفاع الجوي المناوبة دمرتها فوق أراضي جمهورية القرم.

 

وكانت الدفاع الروسية أعلنت تدمير 42 طائرة بدون طيار أطلقتها القوات الأوكرانية باتجاه شبه جزيرة القرم ليلة الخميس الجمعة من الأسبوع الماضي


RT

 




 

 


 

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