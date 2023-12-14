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الخميس، 14-12-2023 04:33 م

الرئيس الروسي يتحدث عن خطط صناعة الطيران الوطنية

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الوكيل الاخباري- كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي السنوي اليوم الخميس، عن أن روسيا تخطط لصناعة أكثر من ألف طائرة بحلول العام 2030.

وقال الرئيس الروسي: "نخطط لإنتاج أكثر من ألف طائرة بحلول العام 2030"، وأشار إلى أن روسيا تخطط لإنتاج طائرات وطنية من طراز "أم أس-21"، وإعادة تزويد الطائرات الحالية بمحركات وطنية.

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 وأضاف بوتين: "نحن بحاجة للبدء في إنتاج المحرك التالي، وهو المحرك PD-35، والذي سيمكننا من زيادة عدد طائرات طويلة المدى، بما في ذلك الطائرات من طراز Il-96-400".

وأكدت الحكومة الروسية مرارا أن القيود الغربية لن تمنعها من إنتاج الطائرة الروسية من طراز "أم أس-21".

 

 




 

 


 

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