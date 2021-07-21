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الأربعاء، 21-07-2021 09:07 ص

الرئيس الصيني يحذر من وضع خطير جدا بسبب الفيضانات

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توضيحية


الوكيل الإخباري - اعتبر الرئيس الصيني شي جين بينغ الأربعاء أن بلاده تواجه فيضانات "خطيرة للغاية" بعدما أعلنت السلطات في تشنغتشو مصرع 12 شخصا جراء سيول غمرت مترو أنفاق في المدينة الواقعة وسط البلاد.

وقال شي إن "سدود بعض الخزانات انفجرت.. مما تسبب بإصابات خطيرة وخسائر في الأرواح وأضرار في الممتلكات... السيطرة على الفيضانات في وضع خطير جدا".
وأضاف أن الأحداث بلغت "مرحلة دقيقة".

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وأتى تحذير الرئيس الصيني بعدما أعلنت السلطات مصرع 12 شخصا بسبب سيول غمرت مترو أنفاق في تشنغتشو، فيما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور مروعة لركاب عالقين في عربة قطار وقد غمرتهم المياه حتى أكتافهم.


وأعلنت سلطات تشنغتشو اليوم الأربعاء أنها قامت بإجلاء حولي 200 ألف شخص من المدينة المنكوبة، وأشارت إلى أن 36 ألف شخص تضرروا جراء الفيضان، حسبما ذكرت وكالة "نوفوستي".


وكانت السلطات أصدرت أعلى مستوى من التحذير من الأحوال الجوية في مقاطعة خنان وعاصمتها تشنغتشو والتي اجتاحتها فيضانات قياسية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 




 

 


 

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