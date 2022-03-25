السبت 26-03-2022
الوكيل الاخباري

الأردن وعُمان يؤكدان استمرار العمل على توسعة التعاون

الضمان: مشروع أمر دفاع للنظر بآلية زيادة رواتب المتقاعدين

الأردن يبحث زيادة التعاون الاقتصادي مع قطر

اصابة مواطنة سقطت عن ظهر حصان

دورة تدريبية في الطفيلة حول الإدارة المنزلية

بريطانيا تفرض المزيد من العقوبات على الأفراد والشركات الروسية

الملكية لحماية الطبيعة تطفئ أضواء محمياتها احتفالا بساعة الأرض

الائتلاف الوطني يكرم أعضاءه الفائزين بانتخابات الادارة المحلية

الرئيس الأوكراني : العالم أصبح مهددا بنقص الغذاء بسبب الحرب الدائرة

بايدن يصف بوتين بالـ جزار

الجمعة، 25-03-2022 10:46 ص

الرباط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022

1636202882


الوكيل الإخباري - انطلقت بالعاصمة المغربية مساء أمس الخميس، خلال حفل كبير، فعاليات الرباط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022، التي تعقدها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ووزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية، والتي تستمر سنة كاملة، وتشمل برامج وأنشطة متنوعة لإبراز غنى التراث والموروث الثقافي والفني للمملكة المغربية.

اضافة اعلان


وحسب وكالة الأنباء المغربية، يأتي اختيار مدينة الرباط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي ضمن برنامج الإيسيسكو لعواصم الثقافة في العالم الإسلامي، لما تزخر به المدينة المغربية من موروث ثقافي رفيع، ووجود العديد من المؤسسات الثقافية والفنية، وبما تشهده من حراك ثقافي وفني في محيطها العربي والإسلامي والإفريقي والمتوسطي.

 

وسلم المدير العام للايسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك للمغرب خلال الحفل لواء الاحتفالية إيذانا بانطلاق هذا الحدث الثقافي الذي يتضمن برنامجه قائمة من الأنشطة التربوية والعلمية والثقافية المتنوعة.

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202224134854135845423

بريطانيا تفرض المزيد من العقوبات على الأفراد والشركات الروسية

320222211728565309763

الرئيس الأوكراني : العالم أصبح مهددا بنقص الغذاء بسبب الحرب الدائرة

32022217133394553399

بايدن يصف بوتين بالـ جزار

b9ffd513-الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-أرشيفية

بوتين يمنح صفة "المحاربين القدامى" للمشاركين في العملية بأوكرانيا

FOxTKQ8XoAQ6tMI

اليمن .. 16 اصابة بانهيار مبنى سكني في عدن -فيديو

191345Image1-775x445_d

بعد حادثة ريان .. وفاة طفل سقط ببئر بعمق 72 متراً في الامارات -تفاصيل

أخبار متعلقة
000_97Y6CJ

أوكرانيا: إشعاعات مقلقة في محطة تشرنوبيل النووية

images

مجلس أوروبا يبحث تعليق عضوية روسيا

62173c1f4236043c5f278709

بوتين للجيش الأوكراني: تولوا زمام السلطة في كييف

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

دول الاتحاد الأوروبي تتفق على تجميد أصول الرئيس بوتين

image

روسيا عن العملية العسكرية: نريد تحرير الأوكرانيين من القمع

000_323N97P

فرانس برس: تحطّم طائرة نقل عسكرية في روسيا ومقتل أفراد طاقمها