الوكيل الإخباري - انطلقت بالعاصمة المغربية مساء أمس الخميس، خلال حفل كبير، فعاليات الرباط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022، التي تعقدها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ووزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية، والتي تستمر سنة كاملة، وتشمل برامج وأنشطة متنوعة لإبراز غنى التراث والموروث الثقافي والفني للمملكة المغربية.

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وحسب وكالة الأنباء المغربية، يأتي اختيار مدينة الرباط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي ضمن برنامج الإيسيسكو لعواصم الثقافة في العالم الإسلامي، لما تزخر به المدينة المغربية من موروث ثقافي رفيع، ووجود العديد من المؤسسات الثقافية والفنية، وبما تشهده من حراك ثقافي وفني في محيطها العربي والإسلامي والإفريقي والمتوسطي.

وسلم المدير العام للايسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك للمغرب خلال الحفل لواء الاحتفالية إيذانا بانطلاق هذا الحدث الثقافي الذي يتضمن برنامجه قائمة من الأنشطة التربوية والعلمية والثقافية المتنوعة.

بترا