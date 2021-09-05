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الأحد، 05-09-2021 06:49 م

السعودية تتيح المقررات الإلكترونية للمناهج الدراسية عبر منصة 'مدرستي'

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الوكيل الإخباري - أفادت وزارة التعليم السعودية، اليوم الأحد، بأنها أتاحت المقررات الإلكترونية للمناهج الدراسية الجديدة عبر منصة "مدرستي".

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وذكرت وزارة التعليم السعودية في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أن الوزارة أتاحت المقررات الإلكترونية للمناهج الدراسية الجديدة، التي أقرتها خلال العام الدراسي الجديد 1443ه، عبر منصة "مدرستي" لطلاب وطالبات التعليم العام.


تأتي الخطوة السعودية الجديدة بحسب معايير التعليم الإلكتروني الصادرة عن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، من حيث التصميم والتفاعل والعدالة وإمكانية الوصول والقياس والتقويم.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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