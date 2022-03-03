السعودية تضع "العمر" شرطا لدخول الحرمين - تفاصيل

الوكيل الإخباري - تراجعت وزارة الحج والعمرة السعودية ، عن قرارها السابق الخاص بالفئة العمرية لاصدار التصاريح عبر تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا وفقا للاشتراطات الصحية والاحترازية .
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس ، ان الحد الأدنى للفئات العمرية لإصدار التصاريح عبر تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا هو (٥) سنوات، مع التأكيد على ضرورة أن تكون الحالة الصحية (محصن) في تطبيق_توكلنا.
توضيح: حسب الاشتراطات الصحية والاحترازية فإن الحد الأدنى للفئات العمرية لإصدار التصاريح عبر تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا هو (٥) سنوات، مع التأكيد على ضرورة أن تكون الحالة الصحية (محصن) في #تطبيق_توكلنا. https://t.co/bn2efyC8gH— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) March 3, 2022
وكانت قد قررت وزارة الحج والعمرة السعودية في وقت سابق ، عدم اشتراط بلوغ عمر معين للمعتمرين والزوار للسماح لهم بدخول الحرمين الشريفين، انقر هنا
ضيوف الرحمن: يُمكنكم الآن حجز التصاريح اللازمة عبر #تطبيق_اعتمرنا، مع الاكتفاء فقط بشرط ظهور (محصّن) في #تطبيق_توكلنا. pic.twitter.com/g06Xoo4aLj— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) February 26, 2022