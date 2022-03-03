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الخميس، 03-03-2022 02:37 م

السعودية تضع "العمر" شرطا لدخول الحرمين - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - تراجعت وزارة الحج والعمرة السعودية ، عن قرارها السابق الخاص بالفئة العمرية لاصدار التصاريح عبر تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا وفقا للاشتراطات الصحية والاحترازية .

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وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس ، ان الحد الأدنى للفئات العمرية لإصدار التصاريح عبر تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا هو (٥) سنوات، مع التأكيد على ضرورة أن تكون الحالة الصحية (محصن) في تطبيق_توكلنا.

 

 

 

وكانت قد قررت وزارة الحج والعمرة السعودية في وقت سابق ، عدم اشتراط بلوغ عمر معين للمعتمرين والزوار للسماح لهم بدخول الحرمين الشريفين،  انقر هنا



وأكدت الوزارة أن ظهور حالة “محصن” في تطبيق “توكلنا” كافٍ لدخول الحرمين، مع التأكد من استخراج التصريح اللازم عبر تطبيق “اعتمرنا”.

وأتاح تطبيق "توكلنا” التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” حجوزات أداء مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك، وذلك عبر الأيقونة المستحدثة التي تمت إضافتها في التطبيق مؤخراً تحت مسمى “بوابة المناسك”.



 




 

 


 

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