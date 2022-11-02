السعوديّة ستستضيف القمة العربية المقبلة

الوكيل الاخباري - أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أمام القمة العربية في الجزائر، اليوم الأربعاء، أن السعودية تدعم التضامن العربي وإيجاد آليات لمواجهة التحديات المشتركة، معلنا استضافة المملكة العربية السعودية للقمة العربية المقبلة.



وشدد على أن الصراعات الجيوسياسية تنذر بتقويض العالم على مواجهة التحديات، مشيراً إلى ضرورة توحيد المواقف لتحقيق غايات العمل العربي المشترك، لافتاً إلى ضرورة العمل على إصلاح منظومة الجامعة العربية.

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