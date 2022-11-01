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الثلاثاء، 01-11-2022 09:47 ص

وزير الخارجية الإيراني يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير روسيا الجديد

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الوكيل الإخباري- استقبل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، السفير الروسي الجديد في طهران، أليكسي ديدوف، وتسلم منه نسخة من أوراق اعتماده التي سيقدمها لاحقا للرئيس الإيراني.

واعتبر عبد اللهيان، في تصريح خلال الاستقبال أن اللقاءات والمكالمات الهاتفية بين الرئيسين الإيراني (ابراهيم رئيسي) والروسي (فلاديمير بوتين) "عاملا لدفع العلاقات بين البلدين إلى الأمام"، مشيرا إلى الاتفاقيات بين البلدين في مختلف المجالات.

كما أعرب عبد اللهيان عن أمله في أن "يشهد مستوى العلاقات بين البلدين نموا يتناسب مع الطاقات المتاحة".

بدوره أشار السفير الروسي الجديد إلى مستوى وأبعاد التعاون الواسع بين البلدين، مؤكدا عزم الحكومة الروسية النهوض بالعلاقات بين البلدين.

وحل ديدوف محل السفير الروسي السابق لدى طهران، ليفان جاغاريان، الذي كان قد التقى قبل أسبوعين عبد اللهيان بمناسبة انتهاء مهام عمله بإيران.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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