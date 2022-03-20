السعودية: هجوم حوثي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لأرامكو بجدة

الوكيل الاخباري - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الأحد أن هجوماً حوثياً استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابع لـ"أرامكو" بمدينة جدّة.

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وقال التحالف في بيان صحافي، إنه جرى السيطرة على حريق محدود بأحد الخزانات التابعة لأرامكو، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.



وأشار تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى "وقوع هجوم عدائي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لأرامكو بجدة".



وأضاف التحالف "حريق محدود بأحد الخزانات تمت السيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية".



وأكد التحالف بأن "الهجمات الحوثية العدائية تأكيد لرفض جهود السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني".