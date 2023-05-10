الأربعاء 10-05-2023
الوكيل الاخباري

السودان.. اتفاق مبدئي على وقف إطلاق النار لمدة شهر

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الأربعاء، 10-05-2023 11:17 ص

السودان.. اتفاق مبدئي على وقف إطلاق النار لمدة شهر

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الوكيل الإخباري- كشفت تسريبات من المفاوضات السودانية في جدة، أن الوساطة الأمريكية السعودية توصلت لاتفاق مبدئي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، على وقف إطلاق النار لمدة شهر.

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وحسب التسريبات فإن الاتفاق المبدئي الذي قبله الجانبان، يتضمن:

وقف إطلاق النار لمده شهر وإيقاف القصف الجوي، على أن تكون كل قوة في مكان تواجدها وفتح الممرات الآمنة لإفساح المجال لعمليات الإغاثة والمستشفيات وفتح الأسواق وعودة الكهرباء والماء.


فتح مطار الخرطوم ووجود قوة مشتركة سعودية أمريكية لتأمينه.
خلال هذا الشهر ستستمر المباحثات بين الطرفين بمشاركة القوى المدنية والرباعية والثلاثية للوصول لاتفاق نهائي وسحب كل القوات المسلحة للطرفين من العاصمة.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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