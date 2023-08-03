العفو الدولية: المدنيون في السودان يعيشون "رعباً لا يمكن تصوّره"

الوكيل الإخباري - قدمت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس، تقريرا بعنوان "الموت طرق بابنا" عن "تفشي جرائم الحرب، مع مقتل مدنيين في هجمات متعمدة وعشوائية في السودان".

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وقالت المنظّمة عبر موقعها الرسمي، إن المدنيين يعيشون "رعبًا لا يُمكن تصوره" في السودان، حيث تدور مواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 نيسان الماضي.



وقالت الأمينة العامّة لمنظمة العفو أنييس كالامار، إن "المدنيين في كل أنحاء السودان يعيشون يوميا رعبا لا يمكن تصوره في سياق صراع لا هوادة فيه بين قوّات الدعم السريع والجيش السوداني من أجل السيطرة على الأرض".



وبحسب منظمة أكليد غير الحكومية، أسفرت الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو عن أكثر من 3900 قتيل، فضلا عن نحو أربعة ملايين نازح ولاجئ.



ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آلية تحقيق ومساءلة مستقلة يُكلف رصد الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، وجمعها وحفظها".



بترا