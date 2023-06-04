السودان.. تواصل الاشتباكات في الخرطوم والسفارة الأمريكية تصدر بيانا

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر في الخرطوم بتجدد الاشتباكات العنيفة بالمدفعية الثقيلة بين الجيش والدعم السريع بضاحية كافوري في الخرطوم بحري وتبادل كثيف لإطلاق النار بين الطرفين.



وأشار إلى سماع دوي انفجارات عنيفة جراء قصف مدفعي في أحياء بشمال بحري وجنوب الخرطوم، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع الحربي شمال الخرطوم، بينما فاقمت المعارك المستمرة حدة أزمة المياه التي تعيشها بعض مناطق وأحياء مدينة أم درمان.

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في ظل هذه الأوضاع، جددت قوي الحرية والتغيير دعوتها للقوات المسلحة والدعم السريع لاستئناف المفاوضات بينهما بغرض الوصول لوقف دائم ونهائي لإطلاق النار والتقيد الصارم بشروط الهدن .



من جهتها، حذرت السفارة الأمريكية في بيان لها السبت من أن القتال الدائر بين القوات المسلحة والدعم السريع يهدد الشعب السوداني باحتمال نشوب "صراع طويل الأمد ومعاناة واسعة النطاق على أيدي قوات الأمن التي تتمثل مهمتها في حماية مواطنيها – وليس تعريضهم للخطر".



ودعت السفارة الأمريكية إلى وضع حد للعنف الذي وصفته بأنه "لا معنى له"، مؤكدة أن واشنطن مع شركائها سيواصلون محاسبة الأطراف المتحاربة عن العنف "غير المعقول" و"تجاهلها الصارخ لإرادة الشعب السوداني".

روسيا اليوم