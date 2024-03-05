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الثلاثاء، 05-03-2024 02:16 م

السودان يوافق على مفاوضات غير مباشرة مع قوات الدعم السريع

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الوكيل الإخباري- أعلن وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي، أن الحكومة السودانية وافقت على مفاوضات غير مباشرة مع قوات الدعم السريع "بوساطة ليبيا وتركيا".

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وبحسب وكالة السودان للأنباء، قال وزير الخارجية السوداني، على هامش المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا،"ما زلنا متمسكين بضرورة إيجاد حل سلمي عبر المفاوضات، لكننا في الوقت نفسه نؤكد أن أي حل يجب أن يرتكز على منصة جدة ومن ثم يمكننا المضي قدما".


وأشار إلى أن"الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في أيار الماضي من خلال منصة جدة، يتضمن انسحاب قوات الدعم السريع من منازل المدنيين والمؤسسات الحكومية، وإخلاء العاصمة الخرطوم من جميع العناصر المسلحة، غير أن قوات الدعم السريع لم تلتزم ببنود هذا الاتفاق".


وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو زارا العاصمة الليبية طرابلس الأسبوع الماضي، بدعوة من حكومة الوحدة الليبية لبحث إمكانية التوصل لوقف الحرب الدائرة منذ أكثر من 10 أشهر.


وأعلنت حكومة الوحدة الليبية أنها طرحت على الطرفين مبادرة للحل بعد مناقشات مع طرفي النزاع، مؤكدة أنها "لاقت ترحيبا" من الطرفين.


 




 

 


 

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