السيسي : تأمين مياه سد النهضة أمن قومي مصري

الوكيل الاخباري - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصري باعتبارها مسألة أمن قومي، مشددا على تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال استقباله الاحد بقصر الاتحادية الرئيس أوهورو كينياتا، رئيس دولة كينيا.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي أن اللقاء تطرق إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً فيما يتعلق بقضية سد النهضة، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة .

المصدر - اخبار الان



