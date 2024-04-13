الشرطة الباكستانية تبحث عن مسلحين اختطفوا 8 ركاب حافلة وقتلوهم

الوكيل الإخباري - أعلن مصدر أمني باكستاني أن الشرطة تبحث عن مسلحين قتلوا 8 أشخاص بعد اختطافهم من حافلة على طريق سريع جنوب غربي البلاد.

اضافة اعلان



وأضاف مسؤول الشرطة إن عملية الاختطاف تمت أمس الجمعة في إقليم بلوشستان الذي ظل لفترة طويلة مسرحا لتمرد الانفصاليين الذين يقاتلون من أجل الاستقلال.



وقال نائب مفوض الشرطة، حبيب الله موسى خيل، إن المسلحين أقاموا كمينا، ثم أوقفوا الحافلة وفتشوا بطاقات هوية الركاب، ثم اصطحبوا معهم ثمانية أشخاص، جميعهم من إقليم البنجاب الشرقي، وفروا إلى الجبال.



وانتشلت الشرطة في وقت لاحق 8 جثث من أسفل جسر على بعد حوالي خمسة كيلومترات من الطريق السريع. وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أطلق نفس المسلحين النار على مركبة لم تتوقف أثناء حصارهم، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ستة.

RT