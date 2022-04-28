الخميس 28-04-2022
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الخميس، 28-04-2022 06:14 م

الصحة العالمية تُدين تصاعد العنف والهجمات على العاملين غربي دارفور

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الوكيل الاخباري - دعت منظمة الصحة العالمية إلى الوقف الفوري للعنف المسلح في غربي دارفور بالسودان، الذي أسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين ومقتل اثنين من العاملين في الرعاية الصحية، وعن هجمات على مرفقين صحيين في الأيام الستة الماضية وحدها.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري: "نشعر بقلق بالغ إزاء أنباء تصاعد العنف في محلية كرينك وغيرها من المناطق في غربي دارفور،‏ وتضم المنظمة صوتها إلى صوت الممثل الخاص للأمين العام وسائر الوكالات الإنسانية والشركاء في الدعوة إلى الإنهاء الفوري لهذه الهجمات الوحشية العبثية على المدنيين والعاملين في الرعاية الصحية والمرافق الصحية‎".

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