الأربعاء 08-12-2021
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الأربعاء، 08-12-2021 11:01 ص

الصحة المصرية تطالب الأفراد بعدم الخروج من المنازل وتحدد الحالات

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الوكيل الإخباري-طالبت وزارة الصحة المصرية الأفراد، بعدم الخروج من المنزل في هذه الأوقات من العام، عند الشعور بأي أعراض تنفسية حادة.

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وناشدت وزارة الصحة والسكان المصريين بضرورة التسجيل على موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة المصرية للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المصريين بنهاية العام الجاري.


وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان  المصرية عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي ووصلت نسبة الشفاء إلى 86%، وطالبت المواطنين بضرورة استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام والحرص على التباعد الجسدي لأنها السلاح الفعال لمواجهة الفيروس.


وأكدت وزارة الصحة والسكان على استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الإحترازية للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.


وقدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات للتعامل مع الإنفلونزا الموسمية، مشددة على أهمية غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار قبل تناول الطعام وبعد الخروج من المرحاض وبعد السعال والعطس وبعد ملامسة مناديل ورقية مستعملة.


وتابعت وزارة الصحة المصرية أن لا بد من عدم تغطية الفك والأنف بواسطة يديك عند السعال أو العطس بل استخدم مناديل ورقية وتخلص منها بعد الاستخدام.

 

روسيا اليوم

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