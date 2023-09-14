الصليب الأحمر الألماني يلغي إيصال مساعدات للمغرب

الوكيل الاخباري- أعلن الصليب الأحمر الألماني إلغاء خطة إيصال مساعدات للمغرب بعد الزلزال المدمر، مشيرا إلى أنه لأسباب خارجة عن الإرداة "حالت قواعد ولوائح جديدة دون إقلاع الطائرة المخصصة اليوم".



وقال الصليب الأحمر الألماني في بيان له، اليوم الخميس: "لأسباب خارجة عن إرادتنا... فإن قواعد ولوائح جديدة تم الإعلان عنها في فترة قصيرة جعلت من المستحيل إقلاع الطائرة اليوم"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

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وأضاف: "نأسف بشدة لهذه التطورات لأن الناس على الأرض بحاجة ماسة إلى المساعدة".



هذا وقد ضرب المغرب زلزال قوي الأسبوع الماضي أدى إلى مقتل نحو 3 آلاف شخص، معظمهم في قرى نائية في جبال الأطلس الكبير، وتشريد أعداد كبيرة من الناس.