الإمارات.. العثور على جثمان الطيار الثاني من طاقم الطائرة العمودية

الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الإماراتية عثور فرق البحث على جثمان الطيار الثاني من أفراد طاقم الطائرة العمودية التي سقطت قبالة سواحل إمارة أم القيوين أثناء رحلة تدريب ليلة الخميس الماضي.



وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إن فرق البحث عثرت على جثمان الطيار الثاني من أفراد طاقم الطائرة العمودية التابعة لشركة "إيروجلف".

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وكانت عمليات البحث قد أسفرت عن العثور على جثمان الطيار الأول وانتشال أجزاء من الطائرة المحطمة.



ولا تزال التحقيقات قيد الإجراء من قبل قطاع تحقيقات الحوادث الجوية في الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة. وسيتم الإعلان عن أية مستجدات بشأن ملابسات الحادث فور توفرها.

RT