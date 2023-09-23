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السبت، 23-09-2023 07:04 م

الصومال.. مقتل 30 شخصا على الأقل في تفجير شاحنة مفخخة

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الوكيل الاخباري- قتل ما لا يقل عن 30 شخصا وأصيب العشرات، اليوم السبت، نتيجة انفجار شاحنة عند نقطة تفتيش في مدينة بيلينوين بالصومال.اضافة اعلان


وأفادت شبكة GAROWE ONLINE عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، نقلا عن وزارة الدفاع الصومالية، بأن الانفجار أسفر عن مقتل أكثر من 30 مسلحا، بينهم قادة كبار قتلوا في هجوم للجيش استهدف مراكز تجمع حركة الشباب في منطقة شابيلو.

وجاء في البيان: "قتل حوالي 30 شخصا وأصيب العشرات نتيجة تفجير انتحاري لشاحنة مليئة بالمتفجرات عند نقطة تفتيش هورسد في مدينة بيلينوين، ما يعد الهجوم الإرهابي الأكثر دموية في الصومال منذ العام الماضي".

روسيا اليوم

 




 

 


 

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