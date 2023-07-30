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الأحد، 30-07-2023 12:20 ص

العاهل المغربي يصدر عفوا ملكيا عن 2052 مُدانا

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الوكيل الإخباري - أصدر العاهل المغربي محمد السادس، بمناسبة عيد العرش، عفوا عن مجموعة من المدانين بينهم معتقلون وآخرون طلقاء، وقد صدرت بحقهم أحكام قضائية من محاكم مغربية وعددهم الإجمالي 2052 شخصا.

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ويشمل العفو بحسب بيان وزارة العدل المغربية:


مدانون في حالة اعتقال وعددهم 1769 نزيلا، وذلك على النحو التالي:


العفو من استكمال مدة الحبس أو السجن: 133 نزيلا


تخفيض عقوبة الحبس أو السجن: 1632 نزيلا


تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد: 01 نزيلة واحدة


تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد: 03 نزلاء


المستفيدون من العفو الطلقاء وعددهم 283 شخصا موزعون كالتالي:


العفو من العقوبة الحبس أو ما تبقى منها: 80 شخصا


العفو من عقوبة الحبس مع إبقاء الغرامة: 14 شخصا


العفو من الغرامة: 180 شخصا


العفو من عقوبتي الحبس والغرامة: 08 أشخاص


العفو من الغرامة ومما تبقى من عقوبة الحبس: 01 شخص واحد


المجموع العام: 2052

 

RT

 




 

 


 

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