العاهل المغربي يصدر عفوا ملكيا عن 2052 مُدانا

الوكيل الإخباري - أصدر العاهل المغربي محمد السادس، بمناسبة عيد العرش، عفوا عن مجموعة من المدانين بينهم معتقلون وآخرون طلقاء، وقد صدرت بحقهم أحكام قضائية من محاكم مغربية وعددهم الإجمالي 2052 شخصا.

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ويشمل العفو بحسب بيان وزارة العدل المغربية:



مدانون في حالة اعتقال وعددهم 1769 نزيلا، وذلك على النحو التالي:



العفو من استكمال مدة الحبس أو السجن: 133 نزيلا



تخفيض عقوبة الحبس أو السجن: 1632 نزيلا



تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد: 01 نزيلة واحدة



تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد: 03 نزلاء



المستفيدون من العفو الطلقاء وعددهم 283 شخصا موزعون كالتالي:



العفو من العقوبة الحبس أو ما تبقى منها: 80 شخصا



العفو من عقوبة الحبس مع إبقاء الغرامة: 14 شخصا



العفو من الغرامة: 180 شخصا



العفو من عقوبتي الحبس والغرامة: 08 أشخاص



العفو من الغرامة ومما تبقى من عقوبة الحبس: 01 شخص واحد



المجموع العام: 2052

RT