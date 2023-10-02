الإثنين 02-10-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

إمبراطورية أعمال ترامب مهددة مع بدء محاكمته في نيويورك بتهم الاحتيال

مطالبة بتخصيص مقاعد الطب للطلبة المعيدين

الغارديان: وزير الدفاع البريطاني يرفض إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود

إصابة 5 طالبات بضيق تنفس لاستنشاقهن مبيدا حشريا

الأمن التركي يعتقل 20 شخصا للاشتباه بانتمائهم لحزب العمال الكردستاني

الملك يعزي عشيرتي الياصجين والمزرعاوي

موسكو: نرفض بشدة الادعاءات الزائفة حول "تدخل" مزعوم في العملية الانتخابية السلوفاكية

تنفيذي لواء الوسطية يناقش الاستعدادات لفصل الشتاء

وزير الداخلية يترأَّس اجتماعاً ويصدر جملة من التوجيهات

الإثنين، 02-10-2023 07:20 م

الغارديان: وزير الدفاع البريطاني يرفض إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود

651ac3424c59b7651d3a85d9


الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بإن وزير الدفاع، غرانت شابس، استبعد خيار إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود لضمان تصدير الحبوب الأوكرانية.

وذكر تقرير للصحفي البريطاني في "الغارديان" دان ساباف، نقلا عن وزير الدفاع البريطاني أن شابس: "استبعد في تصريحات على هامش مؤتمر (لحزب المحافظين) إرسال أي سفن تابعة للبحرية الملكية إلى البحر الأسود لضمان نقل صادرات الحبوب الأوكرانية".

اضافة اعلان

 

وفي وقت سابق، صرح شابس في مقابلة مع صحيفة صنداي تلغراف، بأن بلاده تبحث "الدور الذي يمكن أن يلعبه أسطولها في حماية السفن التجارية من التدابير الروسية في البحر الأسود".

وذكر الصحفي دان ساباف أن "شابس رفض الالتزام بأي انفاقات جديدة لمساعدات عسكرية لأوكرانيا العام المقبل، كتلك التي كان سلفه بن والاس قد دعا إلى تخصصيها لكييف بقيمة 2.3 مليار جنيه استرليني".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
651ae72397f87

إمبراطورية أعمال ترامب مهددة مع بدء محاكمته في نيويورك بتهم الاحتيال

651ac63d4c59b76e0838f69e

الأمن التركي يعتقل 20 شخصا للاشتباه بانتمائهم لحزب العمال الكردستاني

651add444c59b779ef581f09

موسكو: نرفض بشدة الادعاءات الزائفة حول "تدخل" مزعوم في العملية الانتخابية السلوفاكية

651ac1f04c59b773de053cd9

زاخاروفا تكشف السبب وراء تدهور الصناعات الكيميائية في ألمانيا

651ab8be4c59b7767131213c

"فاينانشال تايمز": العدوى في أوكرانيا أصبحت مقاومة لجميع المضادات الحيوية تقريبا

651aa6dd4c59b707d83653dc

بيسكوف: روسيا استخلصت النتائج من أحداث 1993

أخبار متعلقة
1058696295_294_0_2342_2048_1920x0_80_0_0_307dcc94f8765450972a4bf0ea3cd830

زاخاروفا: الولايات المتحدة وبريطانيا ساعدتا في الهجوم على سيفاستوبول

image

أوكرانيا تؤكد مقتل قائد الأسطول الروسي

2

سفينة قمح أوكراني ثانية تصل إسطنبول عبر البحر الأسود

image (1)

أوكرانيا تعلن مقتل قادة في الأسطول الروسي بهجوم سيفاستوبول

6507fbf04c59b7705458dfc0

ماسك: أعداد قتلى الجيش الأوكراني كبيرة دون تحقيق أي نتائج