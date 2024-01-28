الفنلنديون يدلون بأصواتهم اليوم لاختيار رئيس جديد للبلاد

الوكيل الإخباري - بدأ الناخبون الفنلنديون، اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد للبلاد من بين تسعة مرشحين هم ستة رجال وثلاث نساء.

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وسيختار الناخبون خليفة للرئيس الحالي "ساولي نينيستو" الذي يتمتع بشعبية كبيرة، وتنتهي فترة ولايته الثانية في آذار المقبل، وهو غير مؤهل لإعادة انتخابه.



وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 9:00 بتوقيت فنلندا وتغلق الساعة الثامنة مساء.



وبحسب التلفزيون الفنلندي، يحق لنحو 4.5 مليون فنلندي التصويت لاختيار الرئيس، فيما أشارت أحدث استطلاعات الرأي إلى أن رئيس الوزراء السابق ألكسندر ستاب (55 عامًا) ووزير الخارجية السابق بيكا هافيستو (65 عامًا)، هما أبرز المتنافسين في الجولة الأولى من التصويت.



وأظهرت الاستطلاعات أنه من غير المتوقع أن يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات، ما قد يدفع السباق إلى جولة ثانية في الحادي عشر من شباط المقبل.



وسيدلي الفنلنديون بأصواتهم في ظروف استثنائية بعد أن أصبحت فنلندا الآن عضواً في حلف شمال الأطلسي (الناتو) العام الماضي.



بترا