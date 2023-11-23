القبض على مستشار أوباما بعدما أهان بائعا مصريا في نيويورك

الوكيل الإخباري - ألقت شرطة نيويورك، القبض على مستشار الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما ستيوارت سيلدويتز، بعد اعتدائه لفظيا على بائع أطعمة مصري ووصفه بالإرهابي، مرددا عبارات معادية للإسلام.

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وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، قال الشاب المصري الذي يبيع على العربة محمد حسين (24 عاما) إنه لا يزال يشعر بالصدمة مما حدث، مؤكدا أنه سيرفع على سيلدويتز دعوى قضائية.



وقال مالك العربة إسلام مصطفى: "نريد مقاضاته بتهمة التحرش وخطاب الكراهية".





وأضاف: "كيف يتحدث مسؤول حكومي سابق عن الدين بهذا القدر من الكراهية؟ الشخص العادي لن يفعل ذلك".



وتابع صاحب العربة إن سيلدويتز بدأ بمضايقة حسين منذ حوالي أسبوعين، مضيفا: "اعتقده في البداية رجل بلا مأوى يمر بوقت عصيب".