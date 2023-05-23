الثلاثاء 23-05-2023
الوكيل الاخباري

الناجحون في الامتحان التنافسي في مختلف التخصصات - اسماء

انخفاض أسعار الذهب في الأردن 30 قرشا للغرام

إصابتان إحداهما خطيرة برصاص الاحتلال في جنين

قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين من رام الله

وفيات الثلاثاء 23-5-2023

الذهب عالمياً يتراجع وسط قوة الدولار

الشمالي يبحث مع وزير العمل الجزائري استكمال ترتيبات معالجة المرضى الجزائريين في الأردن

لا وفيات بسبب حوادث السير خلال 24 ساعة

رئيس الاستخبارات الألمانية يتحدث عن قوة الجيش الروسي

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلة الشخصية - أسماء

الثلاثاء، 23-05-2023 09:02 ص

خبير عسكري: القوات الأوكرانية تحاول اختراق الدفاع الروسي في ضواحي كريمينايا

646c51414c59b712f41b1360


الوكيل الإخباري- أفاد مقدم الشرطة المتقاعد بجمهورية لوغانسك أندريه ماروتشكو بأن القوات الأوكرانية حاولت ما يصل إلى 5 مرات في اليوم اختراق الدفاع الروسي بضواحي مدينة كريمينايا بالجمهورية.

اضافة اعلان

 

وقال ماروتشكو في حديث لوكالة "تاس" نقلا عن بيانات الاستخبارات الروسية: "في اتجاه كراسني ليمان نسجل أعمالا هجومية من جانب الوحدات العسكرية الأوكرانية. وفي منطقة التجمع السكني كريمينايا يحاول العدو بانتظام اختراق خط دفاعنا والعودة إلى المواقع التي كان يحتلها سابقا".

وأشار إلى أنه بالرغم من الخسائر التي يتكبدها العدو، فإن "عدد الهجمات من جانب المقاتلين الأوكرانيين في بعض المناطق قد يصل إلى 5 خلال يوم واحد".

وأعلن ماروتشكو، سابقا، أن القوات الأوكرانية كثفت استخدام المسيرات الهجومية ومسيرات الكازيكازي في منطقة كريمينايا-سفاتوفو.  

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
646c5ea74c59b715206b643e

يريفان: القوات الأذربيجانية أطلقت النار على مواقع للجيش الأرمني

image - 2023-05-23T093228.651

الهند.. وفاة 3 أشخاص في حادث سير

646c54974c59b71644057766

رئيس الاستخبارات الألمانية يتحدث عن قوة الجيش الروسي

image - 2023-05-23T085813.227

اصطدام شاحنة بحواجز أمنية قرب البيت الأبيض

image (23)

الاستخبارات الألمانية: لا علامات على ضعف بوتين بعد 15 شهرا من الحرب

646b70974c59b76e88311707

فرنسا.. عدد المتغيبين عن العمل يصل إلى مستوى قياسي

أخبار متعلقة
646b061d4236045b95476f03

إلى أين تنقل القيادة الأوكرانية جنودها من أرتيوموفسك

6469dadf4c59b7630127e37e

أسير أوكراني: قواتنا تكبدت خسائر فادحة قرب سبورنوي

6468645742360448667928e5

إصابة أحد سكان منطقة بيلغورود الروسية بانفجار لغم

6465cd124c59b726b10ed4b9

قيادة القوات الأوكرانية تمنع الضباط من زيارة الخطوط الأمامية بالجبهة

645b478d42360462b03fe9f6

قائد القوات الأوكرانية يتخلف عن لقاء رؤساء أركان الناتو

6451e66d423604689953fb45

مقتل كنديين اثنين قاتلا في صفوف القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك