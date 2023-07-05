القوات الروسية تضرب أماكن مرابطة وحدات "كراكين" و"الفيلق الجورجي"

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "جنوب" فاديم أستافييف أن المجموعة نفذت ضربات صاروخية على أماكن مرابطة كتيبة "كراكين" و"الفيلق الجورجي" في دونباس.

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وقال أستافييف في حديث لوكالة "تاس": "نفذ طيران مجموعة القوات "جنوب" ضربات صاروخية على مواقع العدو في اتجاهي سوليدار-أرتيوموفسك وألكسندرو-كالينوفو. وتم تدمير نقطة مرابطة مؤقتة ومنطقة تمركز احتياطيات اللواء الآلي 54 للقوات االأوكرانية بالقرب من قريتي ديلييفكا وبيلايا غورا، بالإضافة إلى أماكن مرابطة وحدات "كراكين" واللواء الميكانيكي 24 للقوات الأوكرانية في منطقة توريتسك".



وأضاف: "دمرت وحدات المدفعية نقطة مرابطة المرتزقة من "الفيلق الجورجي" في قسطنطينوفكا ومستودع ذخيرة للعدو في التجمع السكني فيسيولويه و5 سيارات في سيفيرسك ولاستوتشكينو".

روسيا اليوم